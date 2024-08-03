台股股災暴擊跌逾千點、聯發科法說、景氣燈號亮紅燈 本週大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-03 09:46

台股周五 (2 日) 斷崖式下挫，單日跌 1004.01 點，創下台股歷史單日最大收盤跌點；聯發科周三 (31 日) 召開法說會，第二季稅後純益達 257.16 億元，年增逾 6 成，優於外資預期；6 月景氣燈號睽違 2 年半亮起紅燈，以下為本周大事回顧：

黑色星期五驚恐股災 崩跌 1004 點創史上最大跌點

國際股市全面走弱，台股周五 (2 日) 在電子權值重挫下，大跌 1004 點，寫單日最大收盤跌點，跌幅 4.43%，收 21638.09 點，成交金額 5171 億元；櫃買指數也下跌 9.13 點或 3.4%，收 257.78 點。

伊朗揚言對以色列開戰，中東情勢升溫、美國科技大廠財報相繼出爐，未有太多亮點，加上美國經濟數據引發市場認為，接下來降息的主因恐來自經濟衰退，多重利空下，全球股市均面臨恐慌賣壓。

〈聯發科法說〉Q2 純益年增 6 成寫同期第三 上半年每股賺 36.04 元

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 周三 (31 日) 召開法說會，並公佈第二季財報，由於上季有認列一次性收入，本季毛利率、營益率皆呈現季減，稅後純益 257.16 億元，季減 18.5%，年增 61.1%，每股稅後純益 16.19 元，表現優於外資預期，累計上半年達 36.04 元。

展望第三季，執行長蔡力行表示，由於市場需求平穩，三大產品線業績與上季差異不大，第三季營收約 1,235 至 1,324 億元，大致持平上季，也重申全年美元營收將年增 14-16%，毛利率介於 46-48%。

另外，蔡力行也指出，ASIC 業務進展順利，看好公司具備多種技術能力，在雲端運算和邊緣運算的 AI 大趨勢中佔據有利位置，其中，雲端專案預計自 2025 年下半年起貢獻營收。

〈景氣燈號〉6 月轉亮紅燈 綜合分數 38 分 創 2 年半來新高

國發會周一 (29 日) 公布 113 年 6 月景氣對策信號綜合判斷分數為 38 分，較上月上修值增加 2 分，燈號轉為紅燈，為睽違 30 個月，自 2021 年 12 月以來的新高。主要受惠於半導體與伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩，而領先、同時指標續呈現上升，顯示景氣持續增溫，下半年景氣可以樂觀期待。

〈台達電法說〉二度下修電動車事業全年展望 成長率降至 2 成以下

台達電 (2308-TW) 周四 (1 日) 召開法說會，由於電動車市況短期持續面臨逆風，二度下修電動車業務全年展望，成長幅度從 20-30% 下調至 2 成以下，但公司強調，電動車業務還是能賺錢。

此外，經營團隊認為，第三季進入旺季，營運將較第二季成長，第四季則估持平；而外界關注的 AI 應用，台達電表示，AI 伺服器電源全年出貨估翻倍，而第一台液冷散熱也將於本季交貨。

〈聯電法說〉Q2 毛利率 35% 超預期 純益季增 3 成 上半年每股賺 1.95 元

共同總經理王石表示，儘管終端需求並未強勁復甦，但需求已有進一步改善，看好整體稼動率將回升，法人估，聯電第三季出貨量估季增 4-6%，產能利用率達 7 成，平均售價 (ASP) 持平，毛利率維持 34-36%。

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