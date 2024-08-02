外資狂砍台股賣超966億元 台積電、鴻海兩大苦主遭變現530億元

外資今日大砍台股 966.59 億元、自營商同步提款 380.14 億元，同樣創單日最大賣超，投信獨抗空買超 115.14 億元，三大法人合計賣超 1231.59 億元。

外資今日大砍電子權值，賣超鴻海 7.14 萬張或 136.1 億元、台積電 4.32 萬張或 395.53 億元，其餘有欣興 2.2 萬張、廣達 1.55 萬張等，另有臺企銀 2.95 萬張、中信金 2.1 萬張，以及中工 1.44 萬張、潤泰新 1.13 萬張、華航 9621 張。