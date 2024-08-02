外資狂砍台股賣超966億元 台積電、鴻海兩大苦主遭變現530億元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-02 18:37
台股今 (2) 日崩跌千點，外資大砍 966 億元、創單日最大賣超金額，其中賣超台積電、鴻海共逾 11 萬張、提款逾 530 億元，以及多檔高息 ETF，反手則買超群創最多。
外資今日大砍台股 966.59 億元、自營商同步提款 380.14 億元，同樣創單日最大賣超，投信獨抗空買超 115.14 億元，三大法人合計賣超 1231.59 億元。
外資今日大砍電子權值，賣超鴻海 7.14 萬張或 136.1 億元、台積電 4.32 萬張或 395.53 億元，其餘有欣興 2.2 萬張、廣達 1.55 萬張等，另有臺企銀 2.95 萬張、中信金 2.1 萬張，以及中工 1.44 萬張、潤泰新 1.13 萬張、華航 9621 張。
外資也賣超多檔高息 ETF，包含元大台灣價值高息 (00940)9.51 萬張、復華台灣科技優息 (00929)5.69 萬張、國泰永續高股息 (00878)4.62 萬張、群益台灣精選高息 (00919)2.78 萬張、台新永續高息中小 9362 張、元大高股息 (0056)8946 張。
其他賣超較多的 ETF 包括台新日本半導體 2.01 萬張、群益 ESG 投等債 20+ 1.74 萬張、中信上游半導體 1.53 萬張、元大台灣 50(0050)1.33 萬張等。
外資買超最多的則是群創 3.4 萬張、其次依序為中華電 1.33 萬張、統一 6181 張、萬海 3165 張、亞泥 2635 張、錸德 2550 張、金寶 2496 張、台灣大 2339 張、穎漢 2222 張，以及富邦金、亞力各 2000 張。
外資買超較多的 ETF 則有元大台灣 50 反 1 9125 張、國泰 10Y + 金融債 5078 張、元大滬深 300 正 2 2936 張、中信成長高股息 (00934)2801 張、富邦越南 2301 張等。
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