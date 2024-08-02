閎康Q2獲利季增57% 上半年EPS 5.41元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-02 18:42

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (2) 日公布第二季財報，受惠產能利用率回升及產品組合優化，毛利率較前季大幅提升至 36%，稅後純益 2.19 億元，季增 57.47%，年增 5.62%，每股稅後純益 3.3 元，累計上半年 5.41 元。

閎康第二季營收 12.69 億元，季增 5.22%，年增 4.53%，毛利率 36.51%，季增 6.45 個百分點，年減 2.63 個百分點，稅後純益 2.19 億元，季增 57.47%，年增 5.62%，每股稅後純益 3.3 元。

閎康上半年營收 24.74 億元，年增 5.07%，毛利率 33.37%，年減 4.56 個百分點，稅後純益 3.57 億元，年減 0.29%，每股稅後純益 5.41 元。

閎康指出，隨著生成式 AI 應用的迅速發展，全球對 GPU 和 ASIC 的需求大幅增加，相關應用強調高速運算和低能耗，並廣泛採用先進製程和先進封裝技術，隨著電晶體尺寸的縮小，技術的複雜性顯著增加，加上先進封裝採用度提升，帶動檢測需求。

閎康認為，先進封裝涉及多種晶片集成，需要更高精度的檢測技術來確保封裝的可靠性和性能，在技術開發過程中，檢測分析能夠及時發現潛在的缺陷，使工程師能快速調整製程及架構，為確保新技術和新產品能夠滿足市場標準，材料分析 (MA)、故障分析 (FA) 的重要性與日俱增。

晶圓代工大廠即表示，CoWoS 產能將在 2024 年擴增超過兩倍，並計劃 2025 年再次擴產兩倍以上，預計更多客戶轉向 N2 或 A16 時，將採用先進封裝技術，包括 3D 堆疊的 SoIC(系統整合單晶片) 方式，也預計在三年後推出 FOPLP(面板級扇出型封裝)。

閎康預期，由於此技術使用玻璃基板，相較傳統封裝具備更高 I/O 數和效能，預計 FOPLP 技術將成為半導體檢測需求新的重要推動力，近期來自 FOPLP 設備廠的 FA 進件量明顯增加，未來商機可期。