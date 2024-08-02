仁寶參展高齡健康產業博覽會 大秀智慧醫療最新成果

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-02 16:21

仁寶 (2324-TW) 參展高齡健康產業博覽會，攜手旗下子公司與單位包含神寶醫資、仁寶 i 照護、宏智生醫、安禾聽力、及勤立生物科技，於展會中展示智慧醫療最新成果，涵蓋遠距復健、高齡照護、壓力評估及聽力解決方案。

神寶醫資展示「AI 來幫忙，測測活動度」，可用於遠距復健的動態感測器，能運用雲端將醫師給予的復健建議送到民眾家中，在家就能完成復健，節省往返診所的頻率。

「仁寶 i 照護」則展示台灣最大規模的照護平台，提供企業雲端 ERP 及養護醫衛管理及照護教育網。自 2018 年推出以來，已被超過 1500 家機構採用，為 60 萬名長者提供了 2.5 億的照護服務，顯著提升照護品質與專業照護人員的技能。

宏智生醫展示「AI 腦波評估壓力 & 失智風險」產品，通過 AI 即時分析 90 秒腦波訊號，提供可量化的壓力評估指標，是心理健康篩檢及臨床輔助診斷的有力工具。

安禾聽力 (Andhear) 展示產品包括 Andvoice 聽力檢測套件、Andpods 專業輔聽器與電視串流設備，同時，也提供聽力中心、連鎖聽力適配通路及醫療院所完整的聽力解決方案；勤立生物科技展示專為家庭及臨床醫療院所設計的「4in1 全家人的優善選擇」旗鑑型多功能血糖機。