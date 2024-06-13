閎康強化全球布局 再增設北海道實驗室
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-14 16:50
半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長謝詠芬表示，公司今年將延續全球布局，其中，日本目前已有名古屋與熊本實驗室，未來將規劃北海道實驗室，進一步強化全球布局。
謝詠芬指出，去年在全球布局策略奏效下，繳出亮眼的成績單，今年也會延續策略，進行全球業務開發，台灣部分，閎康將持續聚焦先進製程客戶及先進封裝的研發服務。
日本方面，閎康也持續擴增名古屋及熊本實驗室服務量能，並規劃設立第三實驗室，預計設置在北海道，以掌握日本半導體產業復興商機，協助客戶加速研發。
中國方面，閎康會深耕第三代半導體及當地半導體供應鏈自主化需求，滿足當地市場需求，新進將拓展蘇州地區客戶服務，加開大陸地區第四實驗室。
對於海外市場，公司積極評估歐、美市場的潛力，拓展海外實驗室，提供即時有效的優質服務，以全球布局規模及視野，與客戶共同成長，避開台灣和大陸競爭激烈的紅海市場，航向高獲利的國際藍海市場。
此外，為提升市場競爭力，閎康也將藉由推動三大基礎工程，拉開與台灣同業的競爭力差距。首先是強化研發及智財布局，以海內外一流大學教授的研發專案為起點，並導入 TIPS 智財管理認證制度，深化公司技術研發核心競爭力。其次是開發新客戶數位服務平台，並加深與原有客戶的服務連結。最後是強化公司內部管理系統，全面數位化，以 AI 協作，提高全球運籌營運效率，持續海外發展。
謝詠芬認為，面對全球地緣政治影響及半導體產業的快速變化，公司將以分散式全球實驗室服務網絡、快速交期及技術領先優勢應對，以期公司業績及獲利持續成長，奠定未來黃金十年的成長基礎。
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