閎康強化全球布局 再增設北海道實驗室

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-14 16:50

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長謝詠芬表示，公司今年將延續全球布局，其中，日本目前已有名古屋與熊本實驗室，未來將規劃北海道實驗室，進一步強化全球布局。

謝詠芬指出，去年在全球布局策略奏效下，繳出亮眼的成績單，今年也會延續策略，進行全球業務開發，台灣部分，閎康將持續聚焦先進製程客戶及先進封裝的研發服務。

日本方面，閎康也持續擴增名古屋及熊本實驗室服務量能，並規劃設立第三實驗室，預計設置在北海道，以掌握日本半導體產業復興商機，協助客戶加速研發。

中國方面，閎康會深耕第三代半導體及當地半導體供應鏈自主化需求，滿足當地市場需求，新進將拓展蘇州地區客戶服務，加開大陸地區第四實驗室。

對於海外市場，公司積極評估歐、美市場的潛力，拓展海外實驗室，提供即時有效的優質服務，以全球布局規模及視野，與客戶共同成長，避開台灣和大陸競爭激烈的紅海市場，航向高獲利的國際藍海市場。