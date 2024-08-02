融程電Q2純益創同期高 上半年EPS 3.41元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-02 20:46
工業電腦廠商融程電 (3416-TW) 今 (2) 日公告，第二季稅後純益 1.34 億元，創單季同期新高、每股純益 1.70 元；上半年稅後純益 2.66 億元，年增 2.6%，每股純益 3.41 元，公司預期第三季維持成長，全年毛利率維持高檔水準。
融程電第二季營收 7.4 億元，季增 5.7%、年增 7.5%，創單季同期新高，毛利率超過 41%、營業利益 1.56 億元，季增 2.7%、年增 3.0%；上半年營收 14.4 億元，年增 9.6%，毛利率 41%，年增 2.7 個百分點；營業利益 3.07 億元，年增 7%、營益率 21.4%，年減 0.5 個百分點。
展望後市，融程電表示，強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器 (DISPLAY & HMI) 與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、地面控制站 (GCS) 應用、食品加工自動化、國防，與公共安全，也會讓公司持續擴大營運版圖。
融程電指出，多年來深耕不同場域且大型客戶客製化的解決方案，累積技術經驗、大數據資料庫，拓展多元產業之場域市場版圖，進一步強化軟硬體平台與應用端的融合，更流暢整合雲端算力及邊緣運算來滿足終端客戶高效能的需求，為多元化的嵌入式與 AIoT 應用提供更強大功能，推出更具高算力、強固型設計與終端裝置應用的邊緣 AI 運算平台。
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