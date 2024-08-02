融程電Q2純益創同期高 上半年EPS 3.41元

展望後市，融程電表示，強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器 (DISPLAY & HMI) 與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、地面控制站 (GCS) 應用、食品加工自動化、國防，與公共安全，也會讓公司持續擴大營運版圖。

融程電指出，多年來深耕不同場域且大型客戶客製化的解決方案，累積技術經驗、大數據資料庫，拓展多元產業之場域市場版圖，進一步強化軟硬體平台與應用端的融合，更流暢整合雲端算力及邊緣運算來滿足終端客戶高效能的需求，為多元化的嵌入式與 AIoT 應用提供更強大功能，推出更具高算力、強固型設計與終端裝置應用的邊緣 AI 運算平台。