閎康6月營收寫次高 上調資本支出達12-14億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-04 18:01

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (4) 日公布 6 月營收 4.35 億元，月增 3.23%，，年增 5.97%，受惠日本實驗室貢獻及材料分析 (MA) 需求帶動，閎康 6 月營收創下歷史次高，同時也宣布資本支出上調至 12-14 億元。

閎康指出，半導體產業被視為地緣政治中政府必須扶持的戰略產業，日本政府欲重振日本在全球半導體領域的領先地位，撥出高達 2 兆日元的預算，支持包括晶圓代工和記憶體等國際大廠在日本設廠，台灣晶圓代工龍頭也於 2 月宣佈將興建熊本二廠，目標 2027 年底開始營運。

閎康 2019 年就設立首座日本實驗室、2023 年在熊本設立日本第二實驗室，日本實驗室自設立以來，連年繳出高於公司平均的業績增長。

隨著 AI 應用的興起，日本客戶也有許多 AI 晶片開發案，也為閎康帶進材料分析、先進製程檢測相關需求，日本實驗室目前資本支出也以材料分析為主，預估今年 50% 以上營收來自材料分析。

為掌握 AI 帶來的先進製程和先進封裝商機，閎康決定將今年的資本支出提升至 12 億元至 14 億元，這些資金除了用於擴展和升級名古屋及熊本實驗室檢測設備和實驗室設施之外，並規劃設立第三 (北海道) 實驗室，預計 2025 年第一季開始開幕並貢獻營收。