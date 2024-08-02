〈華邦電法說〉DDR4下半年放量 營運拚回2022年高峰

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-02 18:19

華邦電 (2344-TW) 今 (2) 日召開法說會，總經理陳沛銘表示，DDR4 已經開始導入量產，預計下半年將大量出貨，剛好銜接客戶轉換至 Wi-Fi 7 的需求，並推出一系列基於 20 奈米製程的產品，同時持續推出新款 NOR Flash，鞏固全球第一的位置，期望下一步營運將回到 2022 年的高峰。

陳沛銘指出，第二季 DRAM 業績成長主要受惠整體價格提升，位元出貨減少則主要受網通規格轉換，客戶自 Wi-Fi 6/6E 轉換至 Wi-Fi 7，DRAM 規格也從 DDR3 升級至 DDR4，影響部分銷售，預期這部份下半年會逐步發酵。

此外，由於三大記憶體原廠都將資源集中在 HBM、LPDDR5，DDR4 與 DDR3 供應不足，並引用研調預估，明年 LPDDR4 供應量會減少 3 成，因此仍看好 DDR3、DDR4 未來價格走勢。

Flash 方面，華邦電目前在 NOR Flash 為全球第一，已連續第三年位居龍頭。陳沛銘說，目前 NOR 營收最主要來源為 58 奈米，除了持續優化 58 奈米產品，45 奈米產品已在 7 月開始出貨，將是下世代主力製程，預計將以每年推出 20 顆以上的速度推廣至市場。

陳沛銘看好，NOR 應用廣泛，包括筆電、AI PC 與 AI 伺服器等，以前一部伺服器採用 3 至 4 顆 NOR，現在 AI 伺服器起碼用 20 顆以上，帶動需求大幅增加，真無線藍芽耳機 (TWS)、手機等都持續成長。

陳沛銘預期，今年下半年至明年，NOR 可能會有些短缺，主要因美國、歐洲廠商陸續退出中國市場後，當地自製需求大增，當地也將製程挪移去製造邏輯 IC，帶動供給下降。