〈華邦電展望〉焦佑鈞：穩定供電是政府責任 支持核三延畢

焦佑鈞說，華邦電是用電大戶，但在大戶中用電量還是相對小，坦言現在不是思考電不足的問題，而是在想如何買到想要數量的綠電，涵蓋太陽光電、風電兩種方式，公司策略是持續尋找可購買的綠電，並不斷累積，截至目前，今年簽約 4000 多萬度綠電。

至於是否擔心電力短缺，焦佑鈞說，穩定供電是政府責任，尤其是經濟部要擔心的問題，個人並不擔心，強調電力現在是政治問題，如果不考慮選票，台電就可以漲電價、就不會虧錢，又能蓋新電廠，就沒有缺電疑慮，但現在問題是一般民眾既要不缺電，又要便宜的電，因此要考驗政府的智慧。