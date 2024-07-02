〈華邦電展望〉焦佑鈞：穩定供電是政府責任 支持核三延畢
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-02 16:30
全台供電穩定向來產業關注焦點，華邦電 (2344-TW) 董事長焦佑鈞今 (2) 日表示，穩定供電是政府的責任，但由於電力是政治問題，牽涉民眾意願、選票等，要考驗新政府的智慧，同時也表態支持核能，理由是「能用的資產不要浪費」。
焦佑鈞說，華邦電是用電大戶，但在大戶中用電量還是相對小，坦言現在不是思考電不足的問題，而是在想如何買到想要數量的綠電，涵蓋太陽光電、風電兩種方式，公司策略是持續尋找可購買的綠電，並不斷累積，截至目前，今年簽約 4000 多萬度綠電。
至於是否擔心電力短缺，焦佑鈞說，穩定供電是政府責任，尤其是經濟部要擔心的問題，個人並不擔心，強調電力現在是政治問題，如果不考慮選票，台電就可以漲電價、就不會虧錢，又能蓋新電廠，就沒有缺電疑慮，但現在問題是一般民眾既要不缺電，又要便宜的電，因此要考驗政府的智慧。
針對核能一事，焦佑鈞支持發展核能，看好核能有助穩定台灣電力供應，並支持核三廠延畢，認為能用的資產不要浪費。
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