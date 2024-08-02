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鉅亨速報

營收速報 - 宏益(1452)7月營收1.57億元年增率高達60.88％

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 16:15

宏益(1452-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.57億元，年增率60.88%，月增率7.57%。

今年1-7月累計營收為9.37億元，累計年增率47.14%。

最新價為16.6元，近5日股價上漲0.3%，相關紡織纖維上漲1.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+30 張
  • 外資買賣超：+56 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-26 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.57億 61% 8%
24/6 1.46億 55% -10%
24/5 1.63億 60% 18%
24/4 1.38億 67% 2%
24/3 1.36億 27% 63%
24/2 8,327萬 -1% -26%

宏益(1452-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚酯加工絲。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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