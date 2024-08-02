營收速報 - 宏益(1452)7月營收1.57億元年增率高達60.88％
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 16:15
今年1-7月累計營收為9.37億元，累計年增率47.14%。
最新價為16.6元，近5日股價上漲0.3%，相關紡織纖維上漲1.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+30 張
- 外資買賣超：+56 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-26 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.57億
|61%
|8%
|24/6
|1.46億
|55%
|-10%
|24/5
|1.63億
|60%
|18%
|24/4
|1.38億
|67%
|2%
|24/3
|1.36億
|27%
|63%
|24/2
|8,327萬
|-1%
|-26%
宏益(1452-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為聚酯加工絲。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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