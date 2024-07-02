〈華邦電展望〉焦佑鈞：AI議題至少熱20年以上 產業上升訊號來了
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-02 16:25
華邦電 (2344-TW) 董事長焦佑鈞今 (2) 日表示，AI 發展才剛開始，就像是當時 PC、網際網路以及手機起來時的情況，預期將遍及所有應用，該議題可談論至少 20 年以上，針對記憶體市況，則看好產業將在下半年進入上升循環。
焦佑鈞說，華邦電自 2022 年第二季開始感受銷量下滑，八季之後，2024 年第二季準時開始感受銷量上升，預期未來兩年將進入上升循環，也強調數量先行，價格後面就會跟上，看好 2025 年將是非常明顯的上升循環年。
華邦電長期深耕編碼型快閃記憶體 (NOR Flash)，市占率為全球第一，焦佑鈞認為，由於眾多應用都會導入 NOR Flash，因此當其銷量上升時，代表產業正在回升，而公司 4、5 月營收已開始回升；華邦電前 5 月營收 342.28 億元，年增 16.67%。
焦佑鈞看好，隨著下半年前景好轉，下半年營收可望維持上半年的成長力道，全年營運會優於去年，總經理陳沛銘也說，華邦電現在產能已處於滿載狀態，且出貨數量也大於製造數量，象徵庫存水位持續降低。
另外，華邦電也著手採取 NCNT(非台灣非中國) 策略，焦佑鈞強調，世界趨勢不可違逆，因應客戶要求，公司也開始布局，陳沛銘補充，由於晶圓製造無法移動，因此會交由馬來西亞的協力廠進行封測，儘管成本會上升，不過客戶也都可以接受。
至於現金增資，華邦電此次現金增資 3.2 億股，一共籌資 73.6 億元，主要將用於投入高雄廠擴產，產能約 1.4 萬片，並研發 TSV、Wafer on Wafer 等製程技術。
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