持續低迷！陸新屋銷售下滑速度加快 一線城市中古屋價跌至2016年水準

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 16:09

中國房市持續低迷，根據房市研究機構克而瑞最新數據，中國 7 月百大房企銷售陸ㄅㄚ額 2790.7 億元人民幣，季減 36.4%，年減 19.7%，單月業績規模持續維持在歷史較低水準。

數據也顯示，新屋銷售下滑速度加快，這一情況讓決策官員面臨巨大壓力，恐須採取更大膽的措施來解決拖累經濟的房地產問題。

隨著政策效應遞減，加上今年上半年衝量結束，中國 7 月房市供需兩淡。克而瑞監測的重點 30 城新屋供應和成交量分別季減 25% 和 30%，較去年同期分別下滑 18% 和 13%。今年前 7 月累計成交量年減 36%，但降幅較 6 月縮小 3 個百分點。

累計業績來看，今年前 7 月中國百大房企銷售額 2 兆 1309 億人民幣，較去年同期減少 37.5%，降幅縮小 2 個百分點。

從房企表現來看，今年前 7 月有 6 家房企操盤金額逾千億人民幣，較上半年增加了 1 家。

整體情況來看，中國房市持續保持低位運作，8 月整體成交量料將持續低檔波動。

成都與西安短期內市場韌性較強，對週邊虹吸效應使得整體新屋成交量有撐，京滬深杭等一二線城市則隨著刺激政策效應遞減，市場熱度也將隨新盤入市波動加劇。二線城市方面，合肥、南京、武漢、長沙、天津等二線城市，新屋成交仍處於階段性調整期，短期內不會出現明顯回升。

至於其他多數較弱的二、三、四線城市，購買力嚴重透支，成交量恐難有起色。

另據香港房仲業龍頭中原地產統計的中古屋價格指數，北京、上海、深圳與廣州等一線城市房價目前均跌至 2016 年的價格區間，這一情況似乎也能說明中古房成交量為何高於新屋。

以上海為例，截至今年 7 月底，網上房地產顯示的上海可售新屋達到 6.9 萬套，若以今年上半年新屋成交量 2.4 萬套計算，上海新房庫存要 17 個月才能賣完，這也顯示一線城市去庫存都要花上一年半左右，中國其他地方房市的壓力有多大。