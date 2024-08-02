首提反惡性競爭式內卷！中共中央政治局會議跟4月開會大不同

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 09:52

根據最新發表的 7 月中共中央政治局會議公報，此次不同於以往，可以說是有了非常大的轉折，4 月會議公報中曾稱「經濟穩中向好」、「韌性強潛能大」，但此次卻是實事求是陳述當前遇到的嚴峻形勢。

7 月公報中直言「持續用力、更加給力」，顯然是主要針對 4 月提出的國字型大小「以舊換新」政策落實速度太慢，而慢的原因就是錢下不來，地方沒動力做，所以這次還特地強調，要用好超長期特別國債，支援以舊換新，用中央舉債的形勢，加快對政策落地的支援。

相對於 4 月只強調「提振消費」，7 月會議重點凸顯「多管道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願」。這是一個重大變化。

專家認為，「減負增收」為兩大重點，一是減稅降費，降低日常生活成本支出。二是除了靠企業到居民端的常規鏈路外，還可直接發錢或消費券促進消費。

至於中國房地產市場，7 月會議將房地產跟防風險相提並論，意味著房地產事關系統性安全問題，一定會全力以赴安全著陸，健康發展。

目前來看，中國政府該祭出的刺激政策已經都出完了，唯有一線城市放鬆限購，但目前來看，也對全國市場無法造成短期內的衝擊作用。

此外，7 月會議最重要的則是要培育壯大新興產業和未來產業，大力推進高水準科技自立自強，加強關鍵核心技術攻關，並歷史性提到要強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制。

內捲式競爭就是無下限打價格戰，打壓同行，擠壓上下游生存空間，最後一家獨大，壟斷全部資源。