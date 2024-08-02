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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估下修至1.05元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 14:17

根據FactSet最新調查，共40位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.07元下修至1.05元，其中最高估值1.39元，最低估值0.2元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.39(1.39)3.152.853.18
最低值0.2(0.64)11.053.18
平均值0.88(1.09)1.712.283.18
中位數1.05(1.07)1.772.363.18

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值579.87億649.76億740.16億666.71億
最低值519.69億540.60億571.16億666.71億
平均值549.96億608.23億657.56億666.71億
中位數554.26億618.20億669.62億666.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.714.944.861.940.40
營業收入719.65億778.67億790.24億630.54億542.28億

詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINTC

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