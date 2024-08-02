鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估下修至1.05元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 14:17
根據FactSet最新調查，共40位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.07元下修至1.05元，其中最高估值1.39元，最低估值0.2元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.39(1.39)
|3.15
|2.85
|3.18
|最低值
|0.2(0.64)
|1
|1.05
|3.18
|平均值
|0.88(1.09)
|1.71
|2.28
|3.18
|中位數
|1.05(1.07)
|1.77
|2.36
|3.18
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|579.87億
|649.76億
|740.16億
|666.71億
|最低值
|519.69億
|540.60億
|571.16億
|666.71億
|平均值
|549.96億
|608.23億
|657.56億
|666.71億
|中位數
|554.26億
|618.20億
|669.62億
|666.71億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.71
|4.94
|4.86
|1.94
|0.40
|營業收入
|719.65億
|778.67億
|790.24億
|630.54億
|542.28億
詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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