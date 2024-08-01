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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Confluent Inc Class ACFLT-US的目標價調降至32元，幅度約8.57%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16

根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Confluent Inc Class A(CFLT-US)提出目標價估值：中位數由35元下修至32元，調降幅度8.57%。其中最高估值41元，最低估值25元。

綜合評級 - 共有33位分析師給予Confluent Inc Class A評價：積極樂觀24位、保持中立8位、保守悲觀1位。

Confluent Inc Class A今(1日)收盤價為25.02元。近5日股價上漲8.57%，標普指數上漲1.75%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CFLT市場預估目標價

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Confluent Inc Class A25.023.01%

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