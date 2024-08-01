search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plcJAZZ-US的目標價調降至173元，幅度約4.68%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)提出目標價估值：中位數由181.5元下修至173元，調降幅度4.68%。其中最高估值230元，最低估值113元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Jazz Pharmaceuticals plc評價：積極樂觀15位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Jazz Pharmaceuticals plc今(1日)收盤價為110.25元。近5日股價上漲4.68%，標普指數上漲1.75%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股JAZZ市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Jazz Pharmaceuticals plc110.25-1.80%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty