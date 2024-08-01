〈日股盤後〉日元強升 房產類股領跌 日經、東證指數重挫

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 15:03

東證指數跌幅更大，全天下挫 3.24% 或 90.57 點，至 2703.69 點，創下自 2020 年 4 月以來最大單日跌幅。市場擔心，日本央行升息和美國降息預期將縮小日美利差，進一步衝擊日本企業獲利表現。

日本最大的銀行三菱日聯金融 (MUFG-US) 集團周四表示，在日本央行周三升息後，計畫於 9 月份上調短期優惠利率，這是 17 年來的首次。預計其他銀行也會效仿。消息面打擊房地產類股，相關指數周四大跌 7.3%。

周三股市收盤後，日本央行總裁植田和男發表談話，鞏固了利率將繼續上升的觀點。松井證券高級市場分析師 Tomoichiro Kubota 表示，植田的鷹派說法和他以前的言論判若兩人，原本市場對股市的假設是，利率不會上升，但日元可能升值。