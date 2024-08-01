升息導致日股大跌 東證指數寫2020年以來最大盤中跌幅
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-01 13:30
在日本央行宣布升息，並發表鷹派聲明後，日元強升，導致日本股市周四 (1 日) 開盤大跌，東證指數盤中創 2020 年以來最大跌幅。
在聯準會周三表示將在 9 月降息後，日本股市的下跌與台韓股市的上漲形成鮮明對比。東證指數周四出現自 2020 年 4 月以來的最大跌幅。東證指數跌幅一度高達 3.9%，所有板塊均下跌。地產股跌幅高達 8.1%，汽車股跌幅為 6.4%。
日本房地產類股領跌的原因是，人們擔心在日本央行上調基準利率後，抵押貸款利率將上升，從而削弱需求。
日本央行總裁植田和男周三表示，如果經濟與物價走勢符合預測，將會進一步升息，帶動日元一路強升，周四盤中觸及 148.51，為 3 月以來的最高水準。日元在過去一個月共上漲了近 8%。
法國興業銀行策略師 Frank Benzimra 表示，自 7 月 10 日美國 CPI 數據公布，強化市場對美國聯準會降息預期以來，日元波動性有所上升。「日本央行昨天的升息決定放大了波動性。我們看到一些套利交易開始逆轉。我們正處於拐點。這並不意味著日本牛市的結束，而是暫停，重要的是一些資金轉向國內行業。」
Saison 資產管理公司的投資組合經理 Tetsuo Seshimo 表示，日本央行升息引發了兩個擔憂—一個是日元，這對一直受益的出口商來說是一個逆風，另一個是經濟增長是否會保持下去。還有很多未知因素。
日本景順資產管理公司全球市場策略師 Tomo Kinoshita 表示：「短期內，大多數亞洲貨幣兌美元匯率可能會上漲。」 「有鑑於今年年初美國長期升息的前景所帶來的波動，亞洲市場遭受了貨幣貶值壓力，這使得許多亞洲央行無法啟動降息舉措。」
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