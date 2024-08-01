價格戰難歇！比亞迪豹9狂降32萬 專家驚：連龍頭車廠高階車款也開始內捲

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:58

中國車市競爭持續激烈，雖然以 BMW、賓士與奧迪 (BBA) 為首的傳統豪華車廠近宣佈退出價格戰，各系列產品漲 3 到 5 萬人民幣不等，但比亞迪(002594-CN)(01211-HK)周一 (7 月 29 日) 宣布旗下高階越野休旅車方程豹「豹 5」全系列車款降價 5 萬人民幣(約 23 萬台幣)，價格區間降至 30 萬人民幣以下(最高 30.28 萬人民幣)，降幅最高達 17.25%。

比亞迪此前降價策略主要集中在中低階的王朝和海洋系列產品，如今比亞迪將價格戰的大火進一步引燃到高階品牌，可見只要龍頭不停手，今年的汽車價格戰就還沒那麼容易結束。

比亞迪今年最為重要的三大方向為高端化、智慧化和出海化，作為高階車款代表之一的方程豹降價促銷，顯示比亞迪當下目標肯定保銷量。

比亞迪今年全新車款上市規劃主要集中在高階車款，其中方程豹系列的豹 3 和豹 8 將有望在今年第三季上市，比亞迪此次將豹 5 售價降至人民幣 30 萬元，後續能有效形成 20 萬元、30 萬元和 40 萬元三大價格區間的聯動，而不會出現內部消耗競爭。

不同於另一高階車款騰勢，方程豹的銷量成長之路略顯坎坷。今年上半年，比亞迪方程豹銷量達 1.83 萬輛，銷量水準從最初的 626 輛提升至如今 2000-3000 輛，表現差強人意。

相較於長城的坦克新能源品牌，包含坦克 400、坦克 500 和坦克 700 Hi4-T，今年上半年總銷量為 5 萬輛左右，佔據 60% 以上的國內越野休旅車的市場份額。

其中，作為比亞迪方程豹最大的競爭對手，長城的銷量主力擔當坦克 400(銷量佔比 40%) 價格在 27.98-28.98 萬元區間，長期霸佔銷量榜首寶座。

此次方程豹 5 降幅高達 5 萬人民幣，直接讓方程豹 5 和坦克 400 兩者價格相似，方程豹 5 的 CP 值大增，後續有望藉降價助力實現市佔率進一步走增，真正具備上牌桌和長城坦克品牌扳手腕的實力。

作為電動車龍頭，比亞迪的降價活動同樣也牽動著大部分電動車廠的心。

但《華爾街見聞》報導指出，此輪比亞迪方程豹的降價幅度雖然很大，但是很難形成類似王朝和海洋系列產品降價後的跟隨效果。一方面，方程豹所處的電動越野休旅車市場，競爭對手數量遠不如王朝和海洋系列所面對選手數量，僅僅只有長城坦克、東風猛士、傳祺 ES9 和極石 01 等。

再者，銷量領先的車款如坦克 400 和傳祺 ES9 的售價，目前仍低於降價後的方程豹 5，所以即使方程豹 5 大幅度降價了，這些競爭對手也不太可能進行大規模降價跟隨。

此外，比亞迪高階車款降價促銷效果已在年初顯現。