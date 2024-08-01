火葬場、棺材、墓碑全壟斷 中國「一條龍」制霸日本殯葬業

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 16:21

日本東京火葬費漲至 9 萬日元，引起當地民眾熱議，認為是背後的中資集團所致，事實上不僅火葬場，日本人「最終」用的棺材、墓碑與骨灰罈也幾乎來自中國。

在日本，火葬場通常是地方政府營運的公營設施，火化均費用一般在 1~2 萬日元，但東京是個例外。

東京共有 9 家火葬場，有 7 家屬於民營，其中 6 家由「東京博善」經營，負責東京都內 23 個區 70% 的殯葬業務，包括日本前首相安倍晉三的遺體，也是由東京博善所屬的桐谷火葬場火化。

這次漲價的正是「東京博善」。擔任家電、日用品等免稅商店 Laox 會長兼執行長的中國企業家羅怡文，自 2019 年收購東京博善股份，2022 年成為第一大股東，持股超過 40%，東京博善正式成為中資企業。

長期以來日本的火葬和殯葬都是分開辦理，不但繁瑣，火葬場中間能抽到的獲利也有限，有時還要靠殯儀館賞飯。羅怡文接手後，開始大刀闊斧改革。

羅怡文與當地大型殯儀公司成立合資公司，形成了火葬、喪禮的一條龍服務，同時拓展多項業務，與佛寺和神社合作承辦大型法式。就這樣把日本殯葬產業上下游全部打通，從中擴大獲利。

日本媒體報導，直到 2020 年左右，東京公營與私營的火葬費用約為 5 萬日元，然而 2021 年，東京博善以燃料成本飆升為由，漲價至 7.5 萬日元，2024 年 6 月再漲到 9 萬日元。

火葬費用漲到讓當地人直呼「死不起」，日本媒體與社會觀察家認為，這是引入中資所致，因為東京博善管理結構的變化，與價格上漲的時間一致。

事實上，不只火葬場，日本 90% 的棺材都來自中國山東曹縣，90% 的墓碑來自中國福建惠安縣，連骨灰盒也有 60% 來自中國。

山東曹縣盛產的泡桐木，做成的桐木棺材出口到日本，價格不到日本桐木棺材的十分之一，甚至更低。曹縣業者還定期去日本訪調，推出符合日本喜好的棺材，如櫻花限定、浮世繪、二次元… 風格十分多樣。

曹縣棺材業者甚至說，按照日本目前的老化程度和死亡率，他們的棺材產業起碼還能興盛 30 多年。

同樣，有「世界石雕之都」美譽的福建惠安，石雕工藝也是完全征服日本人的心，日本超過 90% 的墓碑皆來自惠安。

福建惠安得天獨厚擁有大量花崗岩，產量大且花色齊全，日本本土建造的墓碑要花人民幣 5 萬到 15 萬元，但福建惠安的墓碑只要半價，甚至幾千元，無疑成為了日本人最佳的性價比之選。

根據不完全統計，光是福建惠安出口墓碑到日本帶來的年產值就將近人民幣 20 億元。