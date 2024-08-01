烏克蘭終於等到了！收到北約首批F-16戰機 強化抗俄戰力

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-01 11:34

北約（NATO）國家提供的首批 F-16 戰機，已經運抵烏克蘭，可望增強烏軍抵抗俄羅斯軍隊的戰力。

據《彭博》周三（31 日）報導，知情人士表示，美國製造戰機 F-16 的交付截止日期是 7 月底，北約國家總算趕上在期限前交付，但戰機數量很少。

消息人士透露，目前還不清楚烏克蘭飛行員是否能立即使用這些戰機，還是需要更長訓練時間。過去幾個月，烏克蘭飛行員一直在西方國家接受訓練。

儘管一開始交付數量很少，但隨著時間推移，戰機交付應該有助於烏克蘭建立削弱俄羅斯空中優勢的能力，俄羅斯巨大的空中優勢，讓克里姆林宮可以輕易摧毀烏克蘭的發電站等基礎設施。

去年，丹麥、荷蘭、比利時、加拿大、盧森堡、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、瑞典等北約國家，組成了所謂的「F-16 聯盟」。

荷蘭和丹麥是最早同意向烏克蘭提供 F-16 戰機的國家。白宮曾表示，烏克蘭將在完成飛行員培訓後，從第三國接收戰機。

俄羅斯一再表示，F-16 戰機就像西方國家提供給烏克蘭的其他武器一樣，不會改變戰局，俄軍將摧毀這些飛機，就像摧毀烏克蘭其他武器那樣。

「西方國家向烏克蘭提供的越來越多的支持，只會延長戰爭時間，繼續向烏克蘭運送威力越來越大的武器，也讓西方國家成為戰爭的實際參與者。」

俄羅斯總統普丁曾在聖彼得堡經濟論壇全體會議上指出，如果烏克蘭獲得 F-16 戰機，但駐扎在烏克蘭境外，俄軍將考慮摧毀這些飛機的方案。

軍事分析人士表示，7 月初以來，俄軍動用無人機和彈道飛彈，大規模空襲烏克蘭後方多處空軍基地，打擊跑道、儲存設施等空軍基地基礎設施，破壞了 F-16 戰機的部署。

《俄羅斯衛星網》周日援引俄羅斯退役陸軍上校、軍事分析師利托夫金的話稱，烏軍想要部署 F-16 戰機，需要有足夠長跑道的機場，以及機場指揮塔、雷達站、用於生產高壓空氣和淨化航空煤油的小型工廠。

此外，這些基地還要擁有機庫或倉庫，儲存彈藥、空對空飛彈和空對地飛彈，以及混凝土機棚，以確保戰機不會被摧毀。