AI投資值了！分析師：Meta可望返回今年高點 已可見AI變現

鉅亨網編譯許家華 2024-06-21 12:46

臉書平台母公司 Meta (META-US) 目前股價在今年高點下方，雖然市場對 Meta 在人工智慧 (AI) 技術的投入仍存有憂慮，但 KeyBanc 分析師認為，投資者現在該摒棄這種擔憂了。

4 月公布的財報未達預期，且顯示 Meta 重金投資 AI 卻尚未變現，令股價跌破 500 美元大關。然而，KeyBanc 分析師 Justin Patterson 指出，Meta 的 AI 投資正在發揮成效，其周四研究報告將 Meta 的目標價自 475 美元提升至 540 美元，維持「加碼」評級。

Meta(META-US) 周四上漲 0.44% 至 501.70 美元。今年迄今 Meta 已漲近 42%，4 月 5 日創下 527.34 美元的收盤高位，但過去三個月自該高點下跌 0.8%。

Patterson 新目標價基於 Meta 2025 年預估本益比 22，與其過去五年平均水準一致。

Patterson 表示:「Meta 廣告價格明顯上升，反映出 AI 在提升用戶參與度、廣告相關性和廣告主回報等方面的持續進展。」

對任何公司而言，對 AI 的投資能否帶來收益是目前市場最關切的問題之一。KeyBanc 分析師認為，對 Meta 來說，這答案似乎是肯定的。

Patterson 稱，Meta 本季可望實現 365 億美元至 390 億美元的營收指導區間上限，這將有助於緩解市場對其資本支出的擔憂。