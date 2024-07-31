〈聯發科法說〉ASIC專案進展順利 明年下半年貢獻營收

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-31 16:54

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，執行長蔡力行表示，ASIC 業務進展順利，看好公司具備多種技術能力，在雲端運算和邊緣運算的 AI 大趨勢中佔據有利位置，其中，雲端專案預計自 2025 年下半年起貢獻營收。

蔡力行說，ASIC 是很特別的業務，不同的客戶需要不同的架構，聯發科有能力做 CPU、GPU 與 NPU 等，也具備 SerDes、先進製程與先進封裝的設計能力，看到很多業務的機會，樂觀看待 ASIC 業務發展。

聯發科說，在 AI 趨勢引領下，邊緣運算和雲端運算正迅速展開，擁有資料中心的企業，為降低整體擁有成本 (TCO)，都積極採用客製化晶片，聯發科透過有彈性的 ASIC 商業模式，提供優異的 IC 整合能力以及領先的 112G/224G SerDes IP，來滿足客戶的需求。

聯發科強調，擁有關鍵能力有助公司尋求更多 AI 加速器和以及 Arm-based CPUs 的業務機會，除了雲端外，邊緣運算也看到改變，業界希望能降低推理成本和雲端與邊緣連接的能耗成本，用戶也期望有隱私保護和更低延遲的需求，看好產業對 AI 邊緣運算設備的需求將大增，如智慧型手機、筆電、平板、汽車與機器人等。