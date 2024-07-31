〈聯發科法說〉三大產品線平穩 Q3旺季不旺營收持平看
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-31 16:33
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，展望本季，執行長蔡力行表示，由於市場需求平穩，三大產品線業績與上季差異不大，第三季營收約 1,235 至 1,324 億元，大致持平上季，也重申全年美元營收將年增 14-16%，毛利率介於 46-48%。
聯發科預期，以美元兌新台幣 32.3 元推算，第三季營收約 1,235-1,324 億元，季減 3% 至季增 4%，年增 12-20%，毛利率 45.5-48.5%，營業費用率 28-32%。
細分三大業務，聯發科指出，儘管本季新興市場的 4G 手機需求健康成長，但受 5G 手機晶片下滑影響，整體手機晶片業績持平上季，並預估全年智慧型手機市場出貨量年增低個位數百分比，全球 5G 滲透率估達 61-63%。
聯發科看好，下一代旗艦晶片天璣 9400 預計 10 月上市，採用 3 奈米製程生產和 Armv9 核心，搭配全大核架構，性能和能耗表現可望顯著提升，有助客戶開發生成式 AI 功能，將是未來縮短智慧型手機產品週期的關鍵。
聯發科強調，客戶對天璣 9400 反應相當正面，天璣 9400 首波導入的機型數量相較於天璣 9300 更多，有信心今年旗艦產品營收成長超過 50%。
至於智慧裝置平台方面，本季無線及有線產品業績約略持平，運算裝置和 ASIC 業務穩健成長，電視營收則因客戶因應全球體育賽事提前在上半年拉貨，本季業績將下滑，整體智慧裝置平台呈現持平；電源管理晶片表現則相對穩健。
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