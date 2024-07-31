降息前搶一波！合庫8/1推美元高息定存3個月年息最高5.28%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-31 14:36

美國聯準會 7 月發佈褐皮書顯示美國經濟溫和擴張，勞動市場疲軟，因選舉、地緣政治及通膨等不確定性，預期未來 6 個月美國經濟放緩，美元第 3 季調降利率可能性增加，合庫 8 月 1 日至 16 日推出「113 合優利 04」美元定存優惠專案，數位存款帳戶最高可享一個月年利率 5.18%、三個月年利率 5.28%。

合庫銀行表示，本檔專案期間 113 年 8 月 1 日至 8 月 16 日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，數位存款帳戶最高可享一個月年利率 5.18%、三個月年利率 5.28%；非數位存款帳戶最高可享一個月年利率 5.10%、三個月年利率 5.20%。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀 APP、個銀、企銀、EOI 及臨櫃交易辦理。

為落實綠色金融，減少碳排放，鼓勵民眾多利用數位金融服務，數位平台結購美元時，建議使用匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼 3 分優惠。另外，透過合庫 APP 申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述 4 種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。尚未開通合庫 APP 的朋友們，IOS 及安卓用戶，請分別至 APP Store 或 Play 商店搜尋「合作金庫」下載安裝。