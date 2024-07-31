〈聯發科法說〉Q2純益年增6成寫同期第三 上半年每股賺36.04元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-31 14:55
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，並公佈第二季財報，由於上季有認列一次性收入，本季毛利率、營益率皆呈現季減，稅後純益 257.16 億元，季減 18.5%，年增 61.1%，每股稅後純益 16.19 元，表現優於外資預期，累計上半年達 36.04 元。
聯發科第二季營收 1272.71 億元，季減 4.6%，年增 29.7%，毛利率 48.8%，季減 3.6 個百分點，年增 1.3 個百分點，營益率 19.6%，季減 4.5 個百分點，年增 4.6 個百分點，稅後純益 257.16 億元，季減 18.5%，年增 61.1%，淨利率 20.4%，季減 3.3 個百分點，年增 4.1 個百分點，每股稅後純益 16.19 元。
聯發科上半年營收 2607.29 億元，年增 34.5%，毛利率 50.6%，年增 7.9 個百分點，營益率 21.9%，年增 6.9 個百分點，稅後純益 572.51 億元，年增 74.34%，每股稅後純益 36.04 元。
聯發科第二季智慧裝置平台及電源管理晶片皆較上季成長，手機則下滑，整體營收呈現季減，毛利率則因上季有認列一次性收入，本季恢復往常區間，庫存方面，截至第二季底存貨淨額 535.78 億元，存貨週轉天數為 72 日，高於上季的 66 日，低於去年同期的 115 日。
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