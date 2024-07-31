〈聯發科法說〉Q2純益年增6成寫同期第三 上半年每股賺36.04元

IC 設計大廠聯發科 ( 2454-TW ) 今 (31) 日召開法說會，並公佈第二季財報，由於上季有認列一次性收入，本季毛利率、營益率皆呈現季減，稅後純益 257.16 億元，季減 18.5%，年增 61.1%，每股稅後純益 16.19 元，表現優於外資預期，累計上半年達 36.04 元。

聯發科第二季智慧裝置平台及電源管理晶片皆較上季成長，手機則下滑，整體營收呈現季減，毛利率則因上季有認列一次性收入，本季恢復往常區間，庫存方面，截至第二季底存貨淨額 535.78 億元，存貨週轉天數為 72 日，高於上季的 66 日，低於去年同期的 115 日。