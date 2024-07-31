富邦金連15年奪金控每股獲利王 蔡明興蟬聯台灣CEO100強

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-31 18:54

《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）全球繁體中文版發布 2024 年「台灣 CEO 100 強」名單，富邦金控 (2881-TW) 董事長蔡明興繼 2022 年入選「台灣 CEO 100 強」之後，今年再次入選百強榜單。蔡明興持續帶領富邦金控成為兼具優異經營績效及永續發展之金融業界標竿典範，經營成果卓著，備受外界肯定。

《哈佛商業評論》全球繁體中文為遠見˙天下文化事業群自 2006 年引進。2016 年起，每兩年進行一次〈台灣企業領袖 100 強〉評比，主要表彰台灣卓越的企業家。今年第五屆〈台灣企業領袖 100 強〉的評比標準，財務構面占 85％，ESG 構面占 15％。財務構面包含三項指標：企業領袖任內市值成長金額、任內累計總股東報酬率（TSR）、任內年平均 EPS，並據此進行排名。

蔡明興表示，很榮幸再次入選《哈佛商業評論》「台灣 CEO 100 強」，富邦金控旗下子公司擁有最完整多元的金融產品與服務，多年來位居市場領導地位，截至 2023 年 12 月底富邦金控總資產 11.1 兆元，連續十五年穩居台灣金控業每股獲利王。

在追求經營績效的同時，富邦金控亦持續以世界級的永續標準自我要求。作為金融業領導企業及世界經濟論壇 (World Economic Forum) 首家台灣金融業會員，富邦金控承諾對股東和客戶負責，透過永續投融資、永續保險、風險管理、普惠金融服務與產品、金融教育和倡議，帶動台灣產業永續轉型。2023 年更特別增設永續策略指標至 2030 年目標，預計 2030 年綠色金融目標 2.91 兆元。

富邦金控各項永續作為亦備受國際肯定，連續七年入選道瓊永續指數 (DJSI) 世界指數成分股與 MSCI 永續指數成分股、連續八年入選道瓊永續新興市場指數成分股、連續四年維持 CDP 氣候變遷評比領導等級、Sustainalytics 永續績效評比位居亞太區保險業冠軍、連續兩年獲《Brand Finance》全球 500 大永續聲譽品牌、ISS ESG 評比獲 Prime Status 榮譽。