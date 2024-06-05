「鈔」想出國？合庫App預約提領外幣優惠美元0.03分、日圓0.001分

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-05 19:16

適逢端午連假及夏季旅遊旺季，合作金庫銀行為滿足客戶想趁假期出國旅遊，的外幣現鈔需求，現推出「鈔想出國」網銀預約提領外幣現鈔優惠活動，自即日至 7 月 5 日，透過合庫行動網銀 APP，預約提領外幣現鈔，即可享有美元匯率減碼 0.03，日圓匯率減碼 0.001 的優惠。參加集點並有另外送 LINE POINT 或 7-ELEVEN 購物金的優惠。

合庫銀指出，本次活動期間橫跨端午連假，方便已排定旅遊行程的客戶參與，合 庫 APP 提供「夜間預約」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握最佳換 匯時機。另外，透過合庫 APP 申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人 民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述 4 種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。

此外，可再參加本行金庫幣集點活動，可兌換實用的 LINE POINT 或 7-ELEVEN 購物金喔! 尚未開通合庫 APP 的朋友們，IOS 及安卓用戶，請分別至 APP Store 或 Play 商店 搜尋「合作金庫」下載安裝。