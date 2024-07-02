公股銀更親民了！合庫銀設定手機門號轉帳 轉5筆得100元回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-02 18:27

隨著金融科技的迅速發展，現代人生活節奏日漸緊湊，對於便捷的金融服務需求也日益提升，合作金庫銀行推出「手機門號轉帳」功能，結合金融科技與行動支付的優勢，不再需要冗長的銀行帳號，只需輸入手機門號，即可輕鬆完成轉帳。

為鼓勵民眾體驗此項便利服務，合庫銀行特別舉辦「手機門號一出手，幸運回饋金就到手」活動，活動期間自 113 年 7 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止。

活動期間內，用戶首次於綁定通路完成「手機門號收款帳號設定」，並以合庫銀行任一帳戶透過轉帳通路，使用手機門號轉帳功能成功轉出 5 筆（含）以上，即可獲得 100 元回饋金。活動回饋名額限量前 1,500 名，若回饋名額額滿，活動將提前結束，並於合作金庫銀行官方網站公告。