〈定存理財術〉美國延後降息 合庫美元定存利率創新高 數位帳戶享5.35% 額滿截止
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-06 12:16
隨著市場預估美國降息時程推遲，以及地緣衝突風險升溫，加劇全球金融市場震盪，合庫金控（5880-TW）旗下合作金庫銀行，推出「113 合優利 03」美元定存優惠專案，數位存款帳戶最高可享 3 個月年利率 5.35%，非數位存款帳戶最高可享三個月年利率 5.30%，期間為 113 年 5 月 6 日至 5 月 31 日。
合庫銀行表示，本檔專案期間 113 年 5 月 6 日至 5 月 31 日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，數位存款帳戶最高可享三個月年利率 5.35%、六個月年利率 5.15%；非數位存款帳戶最高可享三個月年利率 5.30%、六個月年利率 5.10%。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀 APP、個銀、企銀、EOI 及臨櫃交易辦理。
合庫銀行指出，為落實綠色金融，減少碳排放，鼓勵民眾多利用數位金融服務，數位平台結購美元時，建議使用匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼 3 分優惠。
本次專案提供三個月及六個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止，有興趣的民眾不妨把握機會，欲知更多活動詳情，請至合庫官網外幣優惠專區查詢。
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