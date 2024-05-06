〈定存理財術〉美國延後降息 合庫美元定存利率創新高 數位帳戶享5.35% 額滿截止

合庫銀行表示，本檔專案期間 113 年 5 月 6 日至 5 月 31 日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，數位存款帳戶最高可享三個月年利率 5.35%、六個月年利率 5.15%；非數位存款帳戶最高可享三個月年利率 5.30%、六個月年利率 5.10%。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀 APP、個銀、企銀、EOI 及臨櫃交易辦理。