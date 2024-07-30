〈房產〉新青安也助攻 中南部預售市場買氣快火熱炒 台中最熱

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-30 10:24

預售屋買方雖無法使用近期最夯的「新青安」貸款優惠，但受成屋市場供給漸少影響，七大都會區預售市場增溫，房仲業者觀察七都實價，上半年預售買氣以台中、高雄最為火熱，而房價表現則以台北市最為驚人。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，這一波波自 2023 年年底至今的房市多頭，以首購、剛性買盤支撐，惟下半年是否延續買氣，端看台股表現與政府管控房市態度。

根據實價登錄，七都預售房價與去年同期相比，都有不同程度增減福，其中北市上半年平均預售房價已達每坪 123.9 萬元，與 2023 年上半年相比房價漲幅達 17.4%，單價與漲幅皆位居七都之首，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，北市自去年下半年以來不少蛋黃區出現都更豪宅案，在高總價住宅助攻之下，區域新案單價再創新高。

另觀察交易量，2024 上半年預售買氣最旺盛為台中市，計有 1 萬 509 筆成交紀錄，換算每日約有 58 筆預售屋成交；至於交易量成長最多者為高雄市，上半年共 6552 筆預售屋成交，較去年同期數據成長近一倍，賴志昶分析，交易量體與漲幅最大的都會區為台中、高雄市，可見這一波首購買盤支撐的房市多頭，讓過去較低總價且有不少建設議題的中南部都會區受惠良多。

另據實價登錄，全台七大都會區中僅新北市交易量出現下滑，賴志昶分析，新北去年上半年於三重等處皆有頗具話題新案推出，使得交易量大幅增長；相比之下，今年不少案場有延後推案情形，研判仍有部分交易仍未完整揭露，讓上半年預售交易略顯遜色。至於新竹縣市出現房價盤整，他認為，主因為新竹縣蛋黃區開發飽和，建商推案漸往蛋白區靠攏，致使平均房價些微下滑。