〈美股盤後〉輝達瀉跌逾7% 三大指數收黑 微軟AMD財報揭曉  

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-07-31 05:27

由於投資人等待科技巨頭重要財報，美股主指週二 (30 日) 多收黑，那指走低超 1%，費半指數重挫超 3.8%。AI 霸主輝達瀉逾 7%，台積電 ADR 挫近 3.5%。

美股正處於關鍵一週，其中包括聯準會決定、7 月非農就業報告以及「七巨頭」中有四家企業將公布財報。

聯準會從美東時間週二開始召開為期兩天的貨幣政策會議，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將召開記者會，預計他可能會暗示未來幾個月預計降息的時間和次數。摩根大通認為，深層流動性問題遠未到迫使聯準會暫停量化緊縮進程的程度。

日銀 (BOJ) 將於 7 月 31 日將公布最新利率決定，華爾街預估日銀將維持利率不變，但會宣布量化緊縮 (QT) 計畫，逐步減少購債規模，但日媒週二引述知情人士稱，日本央行討論上調利率至 0.25% 附近。

除了主要央行決定外，截稿前，超過 40% 的標普成分股企業已釋出最新財報，其中 79% 的利潤超過了華爾街的預期。

投資人正密切關注大規模 AI 投資開始獲得回報任何跡象，隨著投資人從大型科技股轉向小型股， 7 月股市的波動凸顯人工智慧交易的風險，微軟和 AMD 週二盤後公布財報後，股價聞訊呈兩樣情。

美股週二 (30 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 203.4 點，或 0.5%，收 40,743.33 點。

那斯達克指數下跌 222.78 點，或 1.28%，收 17,147.42 點。

S&P 500 指數下跌 27.1 點，或 0.5%，收 5,436.44 點。

費城半導體指數下跌 197.47 點，或 3.88%，收 4,890.15 點。

NYSE FANG + 指數下跌 195.52 點，或 1.78%，收 10,788.98 點。

標普 11 大板塊中有 7 大板塊收紅，能源、金融和房地產表現強勢。資訊科技板塊跌超 2%。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 跌 0.54%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.26%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.45%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.89%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.81%。

台股 ADR 跌跌不休 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.41%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 2.81%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.49%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 收低 0.89% 至每股 422.92 美元，盤後因 Microsoft Azure 雲端成長放緩，其股價跳水超 6%。

美銀 (BAC-US) 收紅 0.46% 至每股 41.28 美元。巴菲特的波克夏控股 (BRK.A-US) 出售更多美國銀行股票，本月出售額增至超過 30 億美元。

寶潔公司 (PG-US) 大跌 4.80% 至每股 161.70 美元。寶潔週二公布最新銷售額未達華爾街預期，原因是美國和歐洲對價格敏感的消費者削減支出，導致其美容和居家護理產品成長放緩。

PayPal (PYPL-US) 暴漲 8.59% 至每股 64.00 美元。PayPal 週二看好返校季和即將到來的假期購物季消費者支出將呈現韌性，而成本削減措施將提高利潤率，該公司再度調升全年獲利預估。

美國製藥巨擘輝瑞 (PFE-US) 揚升 2.15% 至每股 31.39 美元。輝瑞週二盤前公布第二季財報，該季營收、獲利均優於預期，同時上調全年財測，主要受惠其收購的 Seagen 旗下癌症治療藥物、心臟病藥物強勁銷售，以及撙節計畫。

經濟數據

美國 5 月 FHFA 房價指數月增率報 0%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 7 月經濟評議會消費者信心指數報 100.3，預期 99.7，前值 97.8

美國 6 月 JOLTS 職位空缺數報 818.4 萬，預期 802 萬，前值 823 萬

華爾街分析

Marex 巴黎分公司股權銷售交易員 Lionel Jardin 表示：「對於任何與 AI 相關的內容，我們已處於投資階段，但現在人們希望看到 AI 投資回報方面的表現。」

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 研判：「如果企業不能證實 AI 對其收入的積極影響，那麼強勁財報可能不會像前幾季那樣激發人們的熱情。」