〈房產〉房市熱 新北這6區今年單價創新高 永和成屋首度站上9字頭

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-29 12:16

今年房市價量齊揚，上半年新北市就出現六個行政區的住宅大樓，單價創下區域新高紀錄，像是永和區「朗廂」，今年 5 月成交 15.44 坪的兩房，總價 1398 萬元，單價 90.6 萬元，創下永和區住宅大樓單價新高，且對照前一次新高價的交易，出現在去年底的「三輝雙子星」，總價 5250 萬元、單價 87.4 萬元，今年永和成屋最高單價已站上 9 字頭，刷新單價天花板。

台灣房屋永和加盟店店東莊威玲表示，永和發展得早，區內老屋多於新房，所以低總價新成屋屬於稀有產品，帶看率和買方出價意願高，市場求過於供，讓今年電梯小宅單價屢屢攀升。而創新高價的「朗廂」屋齡五年，近兩年並未有交易，過去社區平均單價多在六字頭，不過此次交易物件備註有夾層空間，實用空間大，目前社區出租行情在 2.5-2.8 萬之間，換算租金投報率可達 2.2-2.4% 左右，符合置產標準，若物件又有完整裝潢，更能吸引買方高價購入。

而汐止區住宅大樓也創新高，「捷運喜來登一期」12.05 坪的一房，總價 870 萬元，每坪 72.2 萬元，也讓汐止的成屋電梯大樓首度站上 7 字頭。

同樣也在今年創下新高單價的還有，中和「美麗永安 2」每坪 89.6 萬元，也是小宅格局；而新店的區冠軍社區改由「冠德創新殿」奪下，每坪 95.5 萬元、樹林區「巴瓦 BAWA」每坪 59.9 萬元，逼近六字頭；鶯歌區「豐采一品苑」每坪 48.4 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新北這六個創區域新高單價的社區，分成兩大類型，包括「低總小宅」受新青安貸款激勵，總價 1200 萬左右的小宅，最受到買方青睞，造成低總價小宅產品搶手；此外輕屋齡或剛完工交屋的「輕齡新大樓」屋況好公設新，結合成熟生活機能，頗能吸引換屋族目光，往往也容易創下區域高價，甚至出現搶買、秒殺的案例。