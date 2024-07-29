日商三菱地所在台合資50億元首度投資物流倉儲業 估2025年營運

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-29 16:35

台灣對物流倉儲的投資正盛，除如全家 (5903-TW)、全聯、統一 (1216-TW) 及富邦媒體 (8454-TW) 等自用型買方，在北中南三處都有投資；屬於開發經營模式的國泰人壽與永聯物流共和國也積極在桃園市擴點。日商三菱地所今 (29) 日宣布在桃園投資 50 億元「宏璟梅獅路 A 倉」，該物流設施同時也是三菱地所在台灣首次投入的物流開發事業。

三菱地所在桃園投資 50 億元開發「宏璟梅獅路 A 倉」，設有冷凍和冷藏樓層，共 8 層樓，總樓地板面積近 2 萬坪，屬於複合式租賃型的大規模物流設施開發案件，並預計於 2025 年完工。

三菱地所 在台灣桃園合資 50 億元投入倉儲物流業的建築示意圖。(圖：三菱地所提供)

三菱地所集團在台灣涉足包含：不動產開發事業、建築設計、設施管理營運等事業，桃園「宏璟梅獅路 A 倉」為三菱地所在台灣投入的第 7 個不動產開發案件，未來三菱地所集團也將持續運用三菱地所集團的開發和營運技術，持續發展在台灣的業務。

三菱地所自 2012 年，持續在日本推動物流設施的開發事業，除了冷凍和冷藏物流設施外，也在展開可以容納自動駕駛貨車的設施等事業。台灣近年來電商市場成長快速，物流需求不斷擴增，三菱地所看準台灣物流中心滿足冷凍和冷藏需求的高規格物流設施仍不完善，首度於台灣投入位於桃園市之物流設施「宏璟梅獅路 A 倉」開發。「宏璟梅獅路 A 倉」為複合式租賃型的大規模物流設施，地上 8 樓，總樓地板面積約 1 萬 9,451 坪，期待滿足市場對於物流設施之需求。

三菱地所主管指出，「宏璟梅獅路 A 倉」採用獨立車道的單一坡道式設計，可滿足複合型承租戶在設施內的交通需求。此外，「宏璟梅獅路 A 倉」屋頂安裝太陽能電池板，能自行供應設施約 60% 的電力。出租區域總共分為 4 層，其中的 1 層期望補足台灣市場的冷鏈需求，預計規劃成小區域的冷凍和冷藏樓層，提供電商大量的冷鍊需求。

三菱地所指出，進軍台灣物流設施開發事業，此次「宏璟梅獅路 A 倉」選址桃園市，除看好該地址鄰近桃園國際機場、台北港、基隆港等大型運輸地點外，同時桃園市近年來為供應物流設施的重要區域，也是台灣最大的物流樞紐之一。絕佳地理位置外，「宏璟梅獅路 A 倉」距離國道 1 號楊梅交流道約 8 分鐘車程，距離桃園市中心也僅需開車 20 分鐘。