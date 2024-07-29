〈房產〉共享航空城紅利 大園客運園區預售屋價3年飆漲27.6%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-29 09:38

桃園航空城利多及青埔買盤外溢效應，近年大園客運園區的市場關注度也愈來愈高，房仲業者彙整實價登錄資料發現，2024 年上半年大園客運園區預售案的成交件數高達 555 件，相較於 2022 年同期的 240 件，短短 3 年時間就激增 315 件，成長幅度達 131.5%。

同時，大園客運園區預售屋的平均成交單價已經來到每坪 29.1 萬元，近 3 年房價漲幅達到 27.6%，結果顯示，大園客運園區的房市交易呈現「價量俱揚」的態勢。中信房屋桃園航空城加盟店店長許惠玲表示，大園客運園區房價基期低，交通便利，建設利多豐沛，房市發展長線看好。

許惠玲指出，眼看青埔高鐵特區新案房價衝破 7 字頭天花板，不少建商和購屋民眾紛紛將注意力轉移到房價基期較低的大園客運園區。大園客運園區鄰近桃園機場捷運 A15 大園站、A16 橫山站，附近還有國道 2 號交流道、台 61 線、台 15 線等，隨著航城路二段的通車，大園客運園區到青埔高鐵特區和航空城的車程也縮短至 10-15 分鐘，聯外交通變得更加便利。

目前桃園大園客運園區新建案的房價仍普遍落在 3 字頭上下，中古屋房價甚至只要 1-2 字頭，預估未來在清大醫療園區、大園體育園區、大園智慧科技園區等重點建設的加持下，區域房市交易量能仍有上升空間，值得民眾留意。

許惠玲表示，目前大園客運園區內以兩房產品最為熱銷，價格方面則因屋齡、樓層、屋況的不同而存在差異，目前兩房、含車位的預售屋成交總價通常落在 1,100-1,200 萬元左右，中古兩房的成交總價通常會落在 600-700 萬元，與附近的青埔相比，大園客運園區的房價仍相當親民，小資族、首購族也能輕鬆負擔。除住宅外，客運段周遭的農地交易同樣也很熱絡，購買農地不僅可以免繳土地增值稅、房地合一稅、贈與稅、遺產稅、所得稅等多項稅費，而且都市計劃區內農地也會因爲政府單位的重劃徵收而身價大漲，很適合長期持有。