降息前夕觀望 債券ETF受益人終止連五周創高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-30 12:26

根據集保結算所統計，91 檔債券 ETF 的受益人最新一周呈現微幅減少 823 人，終止連五周創新高，不過，今年來仍增加 65 萬 6230 人，總受益人來到 177 萬 1873 人。進一步觀察，上周受益人增加的有 30 檔，其中，群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 受益人數增加 2270 人，最受債券投資人青睞，也是唯一周增超過千人的債券 ETF。

國泰投資級公司債 (00725B-TW) 單周增加 513 人居次，凱基美國非投等債 (00945B-TW)、群益投資級金融債 (00724B-TW) 周增加逾 200 人，富邦全球投等債 (00740B-TW)、凱基 A 級公司債 (00950B-TW) 均增加逾百人。

群益 ESG 投等債 20+ETF 經理人曾盈甄表示，從天期來考量，天期越長的債券因對利率變動的敏感度較高，在暫停升息以及未來迎利率拐點下，受惠程度相對高，建議投資人可優先自長天期投等債來做選擇。

而就投資標的優化的角度來評估，若能進一步挑選重視 ESG 經營的企業所發行的長天期 BBB 級公司債，不僅能掌握全球永續投資趨勢，亦有助提升投資成效，長天期 ESG BBB 級債 ETF 可說是現階段最能兼顧 ESG 趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間之投資工具。

群益優選非投等債 ETF(00953B-TW) 經理人李忠泰表示，聯準會延續暫停升息的決定，市場預期最快第三季就有降息可能，債市多頭將起，投信發行的債券 ETF 也受到投資人追捧青睞，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市。