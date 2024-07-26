〈房產〉6月房貸餘額破10兆元創新高 年增逾1成創3年來最大增速
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-26 18:58
台灣央行今 (26) 日公布 6 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 10 兆 5404 億元、3 兆 3070 億元，雙雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率達 10.21%，創 2021 年 7 月以來最大增速，而土建融餘額年增 3.15%，也較上月回升 0.24 個百分點。
央行日前公布 6 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸金額較上月下滑 150.14 億元至 1012.21 億元，不過，新青安專案占總房貸比重續衝破 40%，續創 2016 年 7 月以來新高，顯示自住需求仍相當暢旺，並反映在購屋貸款餘額的增幅上。
上半年六都整體交易量合計共 136499 棟，年增高達 27.6%，創 2014 年來最高紀錄，顯示房市買氣旺盛。
房仲業者提醒，受到過去一年房市交易火熱影響，房貸餘額一年時間暴增 9304 億元，導致部分銀行放款水位逼近紅線，市場已傳出不收新案或排隊等放款的消息，再加上近期央行又調升存準率收回部分資金，可以明顯感受到市場整體資金趨緊，民眾的房貸成本可能會緩步增加。
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