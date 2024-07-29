〈財報〉麥當勞Q2同店銷售下滑 2020年以來首見

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-29 19:42

全球連鎖速食龍頭麥當勞周一 (29 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，高物價減弱消費者外食意願影響，該季全球同店銷售出現 2020 年第四季來首次下滑，不及華爾街分析師預估的適度成長，此外當季營收、獲利也全面低於分析師預期。

具體來看，麥當勞第二季 (截至 6/30) 營收報 64.9 億美元，與去年同期持平，但低於分析師預估的 66.1 億美元、淨利報 20.2 億美元，合每股獲利 2.80 美元，低於去年同期的 23.1 億與 3.15 美元、經調整後每股獲利報 2.97 美元，不及分析師預期的 3.07 美元。

值得注意的是，麥當勞第二季同店銷售年減 1%，低於 StreetAccount 預估的成長 0.4%，為 2020 年第四季以來全公司同店銷售額首次下滑。至於美國方面，麥當勞第二季季同店銷售年減 0.7%。

分析指出，麥當勞上季營收較去年同期下滑顯示，受連年價格上漲和家庭預算緊縮的影響。儘管該公司上季末推出 5 美元套餐的優惠拉攏消費者，但初步結果顯示要到下半年才會顯效。

麥當勞執行長肯普欽斯基 (Chris Kempczinski) 表示，隨著客人對消費越來越挑剔，公司將繼續專注於「可靠的日常價值」，其他策略重點還包括麥當勞的雞肉系列和酬賓方案 (Loyalty program)。

在美國以外，對以色列與哈馬斯戰爭的抵制繼續打擊包括中東在內的市場銷售，麥當勞曾警告在衝突解決之前，低迷將持續下去。這次財報也顯示，麥當勞在中國和法國的同店銷售額下滑。