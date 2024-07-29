傳阿里巴巴擬提高商家服務費 盤前股價勁揚2.6%

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-29 20:00

根據外媒周一 (29 日) 報導，阿里巴巴計劃提高商家服務費，消息傳出後阿里巴巴港股同日收漲 4.7%，美股開盤前 ADR 也勁揚 2.6%。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US) 周一美股盤前 ADR 上漲 2.60%，每股暫報 78.52；阿里巴巴 (9988-HK) 港股收漲 4.72%，至每股 76.55 港元。

據了解，阿里巴巴將對天貓和淘寶平台上的商家確認交易收取 0.6% 的基礎軟體服務費，這一政策變化已於上周五通知商家，不過小商家可能免收此費用。

阿里巴巴主要透過商家支付的客戶管理費來獲取淘寶和天貓的收入，這些費用用於商家宣傳產品或提升服務。

Jefferies 分析師認為，這一新舉措將提升阿里巴巴的核心商家收入，並成為股價上漲的又一催化劑。該投行分析師周一在一份報告中寫道：「考慮到新安排適用於淘寶和天貓，我們認為 9 月份開始收取的 0.6% 軟體服務費對核心商家收入具有積極影響。」

這一轉向基於百分比的收費策略最早由中國媒體《晚點》(LatePost) 報導，而阿里巴巴是最後一個採用此模式的主要電商平台。