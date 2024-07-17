臺鹽綠能總經理吳博鑫突遭解任由副總林昇慧代理
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-17 17:56
臺鹽 (1737-TW) 今 (17) 日公告，子公司臺鹽綠能總經理吳博鑫遭解任，並由副總經理林昇慧代理，並自即日起生效。
林昇慧現任臺鹽綠能副總經理、規劃設計處處長等職務，即日起並由臺鹽綠能董事會指派取代吳博鑫出任臺鹽綠能代理總經理。
林昇慧 1976 出生，國立中興大學植物病理碩士、. 國立成功大學經營管理碩士，曾任臺鹽總經理室保健食品組組長、臺鹽研發處保健產品組組長、臺鹽企業發展處經營企劃組組長、臺鹽企業發展處生產管理組組長、臺鹽高雄營業所經理、臺鹽企業發展處副處長。
臺鹽綠能目前股本 3.71 億元，由臺鹽持股 66.75%，其餘股權由民股及員工持有。
臺鹽綠能原規劃營運模式主要為提供能源技術服務，本身不投資電業，而是協助國內外大型電業投資商完成電廠投資，從土地整合到場域設計，包括未來合法安全的工程 (EPC) 實現，到完成後 20 年案場維運等一條龍服務；但因臺鹽土地活化及啟動太陽能光電場新投資事業，營運模式有所改變。
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