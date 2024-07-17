臺鹽綠能總經理吳博鑫突遭解任由副總林昇慧代理

臺鹽 ( 1737-TW ) 今 (17) 日公告，子公司臺鹽綠能總經理吳博鑫遭解任，並由副總經理林昇慧代理，並自即日起生效。

林昇慧 1976 出生，國立中興大學植物病理碩士、. 國立成功大學經營管理碩士，曾任臺鹽總經理室保健食品組組長、臺鹽研發處保健產品組組長、臺鹽企業發展處經營企劃組組長、臺鹽企業發展處生產管理組組長、臺鹽高雄營業所經理、臺鹽企業發展處副處長。

臺鹽綠能目前股本 3.71 億元，由臺鹽持股 66.75%，其餘股權由民股及員工持有。

臺鹽綠能原規劃營運模式主要為提供能源技術服務，本身不投資電業，而是協助國內外大型電業投資商完成電廠投資，從土地整合到場域設計，包括未來合法安全的工程 (EPC) 實現，到完成後 20 年案場維運等一條龍服務；但因臺鹽土地活化及啟動太陽能光電場新投資事業，營運模式有所改變。