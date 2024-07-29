台灣企業研發經費占GDP全球第 3 製造業一年8216億元創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-29 12:27

經濟部統計處今 (29) 日發布調查結果，我國企業部門研發經費占 GDP 比率位居全球第 3 高，僅次於以色列及南韓。製造業研發經費亦創歷年新高，2022 年達 8216 億元，近 10 年平均每年成長 7.1%，以電子零組件業占 61.5% 為最高，因業者積極進行高階製程相關技術開發，以維持領先優勢，近 10 年平均年增 8.4%。

經濟部統計處指出，我製造業研發經費創歷年新高，已於 2022 年突破新台幣 8 千億元，近 10 年 (2013~2022 年) 平均每年成長 7.1%。製造業研發密度亦呈穩定上升趨勢，2022 年為 3.7%，較 2013 年上升 1.3 個百分點。

2022 年我國製造業研發經費集中在電子零組件業占 61.5% 為最高，電腦電子及光學製品業 20.5% 次之。製造業投入研發經費集中於大型企業，研發經費以 200 人以上之大型企業為主，2022 年占 92.7%，近 10 年平均年增 7.6%，中、小型企業平均年增 2.3％、2.6%。

研發密度以 200 人以上之大型企業最高，2022 年研發密度為 4.9%，高於整體之 3.7%。與 2013 年比較，以大型企業研發密度提高 1.7 個百分點最為顯著，而中、小型企業則變動不大。

我國研發經費與主要國家比較：依據 OECD 統計，我國研發經費近 10 年平均年成長 8.9%，僅次於中國大陸 10.6%，主要國家研發支出皆呈正向成長。我國企業部門研發經費占 GDP 比率位居全球第 3 高：近年以色列及南韓穩居前 2 名。

觀察近 10 年變化，電子零組件業因業者積極進行高階製程相關技術開發，以維持領先優勢，近 10 年平均年增 8.4%，占比提高 8.5 個百分點最多；電力設備及配備業因電源供應器廠商持續增加研 發投入，平均年增 10.6%，占比提高 1.0 個百分點次之；電腦電子 及光學製品業平均年增 4.5%，惟占比下降 6.5 個百分點。