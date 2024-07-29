聯邦賴點卡國內消費最高回饋6.3% 旅日刷吉鶴卡享4%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-29 17:37

聯邦銀行 (2838-TW) 二大主力信用卡下半年活動開跑！受到哈日族青睞的吉鶴卡，祭出日幣消費最高回饋 4%、日本指定實體商店免稅 10%+ 折扣 5%、國內消費最高 5%、滿額再加碼贈刷卡金；賴點卡則以國內外消費 LINE POINTS 回饋為主，提供人氣餐廳加碼 5% 回饋，國內消費最高 6.3%，活動自 8 月 1 日起至 12 月 31 日止。

聯邦銀行吉鶴卡為國人喜愛的旅日神卡之一，主打「在不在日本，都很日本」，回饋超有感！民眾持吉鶴卡日幣消費享 2.5% 現金回饋無上限，綁定 Apple 手機並於日本實體商店執行 QUICPay 感應交易，再加碼 1.5%(月上限 1000 元)。

另配合多家日本指定實體商店推出好康優惠，日系連鎖家電品牌，包括：日本 GU 或日本電器百貨 Bic Camera、Sofmap、EDION 等，消費達門檻可享免稅 10% 再加碼 5% 折扣優惠；松本清、札幌藥妝、鶴羽藥妝、SUNDRUG 等日本藥妝最高則享 7% 折扣優惠。

即使不出國也享好康！吉鶴卡國內消費基本回饋 1% 無上限，完成指定任務，最高加碼 4% 回饋。指定任務包括「任務一：綁定聯邦帳戶自動扣繳信用卡款加碼 0.3% 回饋無上限」，及「任務二：新開立聯邦 New New Bank 數位帳戶，再加碼 3.7% 回饋 (符合資格次月起算三個月內上限 600 元)」，合計享國內消費最高 5% 回饋。

年底前，台灣旅客可免簽入境韓國旅遊，也能省下一筆旅遊成本！搭配 JCB 國際組織及聯邦銀行期間限定雙重優惠，讓卡友們能省下更多旅費超值遊韓國，即日起至 8 月 31 日止，於韓國實體門市刷吉鶴卡，消費累積滿 70 萬韓圓即可享有最高 6% 回饋。

至於聯邦賴點卡，下半年刷卡消費以國內消費最高 5%(原始回饋 1% 無上限，綁定聯邦帳戶自動扣繳信用卡款加碼 0.3% 無上限，新開立聯邦 New New Bank 數位帳戶再加碼 3.7% LINE POINTS 回饋，符合資格次月起算三個月內上限 600 點)、國外消費最高 2.3% 無上限、保費 1% 無上限，持續提供高額回饋的優惠。