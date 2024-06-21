臺鹽股東會通過每股配息1.2元 將強化ESG及通路布局

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-21 16:20

臺鹽 (1737-TW) 今 ( 21) 召開股東會，通過每股配息 1.2 元，臺鹽並強調，在積極升級產品力的同時，臺鹽也同步強化通路布局和異業結盟及深耕 ESG，近期不但規劃推出與電商龍頭雙品牌合作的限定商品，更和飯店業、在地農業創生發展協會等跨領域業者通力打造新商品上市。

臺鹽深耕永續經營 (ESG) 有成，去 2023 年永續報告書獲台灣永續能源研究基金會頒發「2023 台灣企業永續獎」永續報告類銀級殊榮，7 年來已累積六金一銀，獲譽為永續企業常勝軍。

此外，臺鹽節能減碳暨溫室氣體盤查推行小組已依循 ISO 14064-1:2018 規範，逐步完成組織型溫室氣體盤查之外，臺鹽也導入 ISO 50001 能源管理系統，及標竿產品碳足跡盤查和碳標籤申請，完成生產到銷售的永續供應鏈，實踐永續承諾。

臺鹽 2023 年研究發展核心以鹽、水與保養保健、清潔等生技產品都創下耀眼佳績。其中臺鹽鹽品秉持「安全、可靠、高品質」理念，從研發製造、安全檢驗到各大販售通路通力合作，保障鹽品量足質優，為民眾打造健康生活，展現臺鹽穩定民生物資的重要角色和堅強實力。

臺鹽公司專注於膠原蛋白延伸發展，在海洋生技產品領域保持創新研發優勢，在整體升級產品力的同時，臺鹽同步強化通路布局和異業結盟，近期不但規劃推出與電商龍頭雙品牌合作的限定商品，更和飯店業、在地農業創生發展協會等跨領域業者通力打造新商品，賦予品牌新價值，拓展客源提升業績。