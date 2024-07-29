陸10銀行跟隨六大國銀宣佈下調存款利率 專家：中小型銀行即將跟進

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:40

繼招商銀行、平安銀行跟進國有銀行下調存款利率後，光大、民生、浦發、中信銀行、華夏、廣發、興業、浙商、渤海跟恆豐等 10 家全國性股份制商業銀行今 (29) 日相繼宣佈下調存款掛牌利率。

活存方面，這 10 家銀行將利率普遍降至 0.15%。定期存款中，一年期整存整取利率普遍降至 1.55%，而浙商、恆豐跟渤海銀行在兩年期整存整取利率降至 1.7%，民生降至 1.55%，其餘銀行均降至 1.60%。恆豐跟渤海在三年期利率方面則調整為 2.1%，浙商降至 2.05%，其餘普遍調降至 1.80%；五年期利率方面，浙商、恆豐跟渤海降至 2.1%，其餘銀行普遍調降至 1.85%。

工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等國有六大銀行上週四 (25 日) 率先宣佈下調人民幣存款掛牌利率，招商跟平安則在隔天跟進。

招聯首席研究員董希淼表示，今年以來貸款市場報價利率 (LPR) 兩次下降，加上商業銀行加大向實體經濟減費讓利，都難以避免對銀行利潤、凈利差產生壓力。

今年首季，中國商業銀行的凈利差下滑至 1.54%，創下歷史新低。



董希淼指出，在大型商業銀行率先調降存款掛牌利率之後，股份制商業銀行隨之下調存款掛牌利率，存款利率正在迎來新一輪下調，中小銀行預計也將跟進調整。

董希淼認為，中國人民銀行已經建立存款利率市場化調節機制，商業銀行可相對靈活調整存款利率。不同銀行的業務發展定位、資產負債結構、市場行銷策略等方面不同，存款利率調整的節奏和力度可能存在差異。下一步，銀行可能還將採取包括下調存款利率、優化存款結構等在內的更多措施，繼續降低資金成本，努力保持利差基本穩定，繼續保持穩健發展態勢，保持服務實體經濟力度不減。



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華則認為，本輪銀行調整存款利率已啟動，預計後續仍有中小銀行有序調降。後續存款利率調整可能受到宏觀經濟復甦情況、央行政策、銀行淨利差及金融市場利率水準四大因素影響。

星圖金融研究院副院長薛洪言分析，根據當前存款利率市場化決定機制，存款利率與 LPR 利率掛鉤，跟隨 LPR 利率同步下調存款利率是整個產業要做的事，中小銀行也不例外。同時，銀行調降存款利率的內在動力是穩定淨利差。鑑於整個產業均面臨利差縮小壓力，中小型銀行也有較強的動力同步調降存款利率。因此，中小型銀行相當有可能會跟進調降存款利率。

薛洪言認為，存款利率下降後，必然加劇存款搬家現象，導致部分存款轉移到貨幣基金、理財、債券基金等產品。對中小型銀行，仍可透過差異化利率定價承接部分大行外溢的存款，確保存款規模的基本穩定。對於居民來說，若認定只買存款，最好趁降息全面展開之前，儘早鎖定仍具有利率優勢的存款產品。從長遠來看的話，應逐步將資產進行多元化配置，在低利率環境下獲取更好的收益水準。