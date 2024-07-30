義大利總理會習近平 呼籲北京平衡歐中商業關係

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-30 07:47

義大利總理梅洛尼表示，願意促進中國和歐盟之間的貿易關係，並呼籲中國國家主席習近平平衡歐盟與中國之間的商業關係。

據《彭博》報導，梅洛尼周一（29 日）表示：「義大利可以在中歐關係和創造平衡關係方面發揮重要作用。」她說，「我們需要一個以規則為基礎的秩序」，以確保穩定、和平和自由貿易。

這是梅洛尼自 2022 年擔任總理以來首次正式訪問中國。

《彭博》指出，對梅洛尼來說，讓歐盟與中國關係重回正軌，可能是個挑戰，因為她對歐盟貿易政策的影響力有限。

據《央視》報導，習近平周一在北京會見梅洛尼時指出，中國和義大利分處古絲綢之路兩端，兩國歷史悠久的友好交往，曾為東西方文明交流互鑑和人類社會發展進步做出重要貢獻，以和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏為核心的「絲路」精神，是中義兩國的共同財富。

他強調，世界百年變局加速演進，各國相通、團結則共進，封閉、分裂則各退。中義兩國要秉持和弘揚「絲路」精神，從歷史維度、戰略高度和長遠角度看待和發展雙邊關係，推動中義關係行穩致遠。