奢侈品需求低迷致LVMH老闆身家暴跌全球最慘 旗下Tiffany更掀離職潮

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 15:37

最新數據顯示，法國奢侈品巨擘 LVMH 集團創辦人阿爾諾 (Bernard Arnault) 身家在今年縮水 204 億美元(約 6754 億台幣)，幅度居全球 500 大富豪之冠且是唯一縮水逾 200 億的富豪，因受到中國經濟不景氣，對奢侈品需求持續惡化影響。

當前奢侈品行業吹起寒風，LVMH 在包括除日本外的亞洲地區銷售額下降 14%。該奢侈品集團今年第二季的銷售、利潤等指標均低於預期。

財報顯示，今年上半年，LVMH 集團銷售收入年減 1% 至 417 億歐元，在有機基礎上成長 2%，淨利年減 14% 至 72.67 億歐元，表現不如分析師預期的銷售收入 422.2 億歐元，以及按年呈現小幅成長。針對業績暴雷，LVMH 給出的解釋是匯損所造成。

近一年以來，LVMH 業績成長幅度已出現緩。雖然 LVMH 去年營收創年度最高紀錄，但全年營收成長幅度放緩至 8.8%，不到 2022 年增速的一半。

奢侈品業的崩盤也導致昔日全球首富、LVMH 老闆阿爾諾身家暴跌，跌幅超過彭博億萬富豪榜單中的所有人。

阿爾諾上月一度登頂全球首富的寶座，但 LVMH 股價暴跌後，身家降至 1870 億美元 (約 6.2 兆台幣），在富豪榜上排名跌至第三位，落後給特斯拉執行長馬斯克跟亞馬遜創辦人貝佐斯。

與此同時，LVMH 旗下珠寶品牌 Tiffany 紐約第五大道旗艦店近期出現離職潮，過去一年約有四分之三的員工出走，

一些不願具名的 Tiffany 前員工對媒體表示，他們離職是因為業績一直不達標導致銷售抽成太低，其中一部分員工甚至轉投至卡地亞、Harry Winston 等競爭對手麾下，並帶走一些品牌的忠實客戶。

這些員工爆料指公司設下的銷售業績目標「難以達成」，這直接影響到他們的收入。今年首季 Tiffany 紐約第五大道旗艦店業績目標約 2500 萬美元 (約 8.3 億台幣），但未達標。該店今年迄今均未達到業績目標。全美 Tiffany 分店也難以達成公司設定的銷售目標，目標長期無法達成也讓員工情緒沮喪，士氣低落。

對此 Tiffany 發言人表示，員工流失和員工轉向競爭對手這件事情在不同品牌之間經常發生，並非新鮮事。目前 Tiffany 銷售表現排名前 20 的客戶顧問的收入與 2023 年相比，要高出 75%，這些員工還享受到額外一周的假期，以及在售出最高價商品時拿到最高的傭金。

但一名零售專家表示，雖然零售業員工流動率較高，Tiffany 紐約旗艦店 50% 的員工流動率卻還是高於奢侈品業平均水準。

LVMH 在 2021 年 1 月完成收購珠寶品牌 Tiffany，當時啟動擴建和翻新後者位在紐約的第五大道旗艦店。去年 4 月，關閉超過 3 年的旗艦店在裝修完成後以「The Landmark」之名重新對外開放營業。該旗艦店對 Tiffany 的銷售佔比貢獻非常大，目前每年貢獻大約 10% 的銷售額。

Tiffany 發言人指出，自去年 4 月重新開業到今年 5 月，Tiffany 紐約旗艦店業績成長 4 倍。該旗艦店一直是 LVMH 旗下表現最好的品牌單店。這也意味著該店業績若未達標，勢必拖累 Tiffany 的預期成長。