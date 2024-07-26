〈房產〉國泰房地產指數第二季呈現價量俱增 下半年三大變數要留意

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-26 18:46

國建 (2501-TW) 今 (26) 日發布最新報告指出，2024 年第二季國泰房地產指數顯示，全台成交價上，除了台北、新竹因高房價小跌外，其他地區成交價呈穩定或上漲，相較上一季或去年同期都為價量俱漲格局；國泰房地產指數指出，房市表現持續熱絡，但仍須留意台灣央行選擇性信用管制、新青安精進措施及囤房稅上路等後續影響。

國泰房地產指數指出，2024 年第二季全台新推個案數共 264 件，推案戶數計有 2 萬 7,645 戶，較上季及去年同期均上升，總推案金額高達 5,575 億元，較上季及去年同期均上升。其中台北推案主力總價為 2,014 萬元，總推案金額較上季及去年同期增加 3.29 倍及 87.6%，其中大廈類型推案者占 87%。

國泰房地產指數顯示，2024 年第二季全台可能成交價每坪 53.03 萬元、季漲 6.7%，台北市每坪可能成交價 112.58 萬元、季漲 3.1%，新北可能成交價每坪 61.51 萬元、季減 0.34%，桃園 42.12 萬元、季漲 3.49%；台中 47.38 萬元、季增 1.7%；台南 36.42 萬元、季漲 6.97%；高雄 33.6 萬元、季漲 0.81%。

成交量部分，國泰房地產指數指出，2024 年第二季全台各地區均有增加趨勢，中南高地區已超過前次波段高點。在科技產業帶動投資議題持續發酵、新青安房貸政策、台北股市站穩 2 萬點創造財富效果及通膨預期下，房市價量齊揚、成交量創歷史新高，房市也持續熱絡。