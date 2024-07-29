營建類股指數登694點創新高 今年來大漲逾6成劍指700點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-29 10:05

台股集中市場營建類股指數今 (29) 日盤中以 694.71 點再創新高， 2024 年以來營建類股指數漲幅達 61.31%，又跑贏大盤漲幅。主要受惠房市買氣增溫，預售市場也亮出不錯的成交單，而過去幾年不少建商也累積許多預售案等待交屋。市場專家指出，推估營建類股指數並可能因眾多因素推升突破 700 點。

同時，股市資金成為房市背後重要推手，而證券、期貨分析師及會計師張陳浩則指出，台北股市的快速走高，則帶動市場資產配比的改變而推升房市及類股走揚爲主要原因。且推估營建類股指數並可能因眾多因素推升突破 700 點。