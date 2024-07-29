創意非AI業務保守 三外資調降目標價 降幅最高達18%
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-29 12:14
ASIC 業者創意 (3443-TW) 上週召開法說會後，外資陸續發布報告，有三外資指出，儘管創意 AI 相關業務樂觀，但非 AI 業務仍佔營收大宗，受相關需求持續疲軟，下半年展望低於預期，因此調降全年營收與獲利預估，並下調目標價，降幅最高達 18%。
創意今日受失望性賣壓衝擊，開盤即重挫 9%，隨後亮燈跌停並鎖住，下探 1205 元，改寫三個月來低點。
觀察三家說法，第一家美系外資指出，創意近期展望黯淡，但接案已邁進更先進製程節點，有助營收與獲利規模擴張，但為反映近期需求疲弱與 AI ASIC 的不確定性，分別調降 2024/2025/2026 年的獲利預測 9%/13%/4%，長期則仍看好創意在 ASIC 和 HBM 基礎晶片的結構性成長機會，因此維持買進評等，目標價從 2,040 元降至 1,760 元。
另一美系外資表示，創意今年 AI 佔整體營收約 15-20%，也看好創意在 AI 領域的布局，包括 AI 加速器、AI 伺服器 CPU、BMC 與 HBM，但近期拿下案件的利多都已反映，受下半年展望低預期，因此下調 2025/2026 年獲利預測，目標價從 1,830 元降至 1,680 元，評等維持優於大盤。
第三家美系外資認為，創意第三季營收低預期，但也看到 HBM 與 AI 相關業務帶來的長期正面影響，因此重申中性評等，並調降 2024 至 2026 年每股稅後純益 2 至 15%，目標價則從 1,750 元調整至 1,450 元。
針對高頻寬記憶體 (HBM)，外資普遍看好，創意有高機率拿下 HBM 基礎晶片 (Basedie) 專案，但需要時間發酵，預期今年底該案才會拍板，創意則相比同業有更高的機率為 SK 海力士開發基礎晶片，供應其客戶運用在 GPU 上。
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