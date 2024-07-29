〈台股盤後〉創意法說也失靈 反彈心驚驚 漲幅縮至45點未能收復季線

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-29 14:31

台股今 (29) 日在台積電、金融股帶動下，開盤後一度大漲逾 350 點，但開高走低，收盤僅小漲 45.28 點或 0.2%，收 22164.49 點，未能成功收復季線，成交量縮至 3993 億元。中小型股更是低迷，下跌 4.23 點或 1.6%，收 260.11 點。

觀察權值股表現，台積電上漲 20 元或 2.16%，收 944 元，鴻海也 193.5 元；台達電漲 2%、研華也收紅；聯發科則小跌 0.4%；AI 股走弱，廣達跌 1.8%，技嘉、英業達跌半根跌停板、緯穎、奇鋐跌 3.8%、仁寶、華碩跌 3%。

近期法說會票房失靈，繼台積電、日月光法說會後股價急跌，ASIC 業者創意上週五召開法說會，外資陸續發布報告下調目標價，創意今日重挫跌停，其他 IC 設計指標如世芯 - KY 跌 7%、瑞昱跌 3%、祥碩、聯詠等也都跌逾 2%，不過，矽力 *-KY 逆勢漲 2%；力成跌 8%。

儘管台股今日小幅反彈 45 點，但終場跌停家數卻達 23 家，其中雲豹能源連跌 3 根停板，千金股創意、M31 跌停；神盾重訊宣布 擬暫緩與 Curious 的股份受讓計畫，也被打到跌停。